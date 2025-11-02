Domenica gratuita nei siti storici: tanti scelgono il Teatro Romano di Benevento Nell'area archeologica turisti provenienti anche da fuori regione - FOTO

Sono arrivati da Napoli, Aversa, ma anche dalla Puglia. Passeggiando in città oggi è stato facile incontrare turisti provenienti dalle altre città della Campania e anche molti da fuori regione.

Domenica al museo

C'è chi ha approfittato della nuova giornata ad ingresso gratuito nei siti museali e parchi archeologici statali prevista dal Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese. Nel c'è il Museo Caudino e il Teatro romano. Ma in tanti hanno spiegato di aver scelto il Sannio al di là della gratuità della giornata. “Saremmo venuti comunque”, il commento di una signora in visita presso l'area archeologica di Benevento.

Ma c'è chi comunque fa notare: “Resta una bella iniziativa, soprattutto per le famiglie. Così portiamo anche i più piccoli nei siti museali”. Ancora una volta si registra poi la sorpresa di chi non era mai stato a Benevento e ne racconta entusiasta le bellezze storiche e culturali.

Dai siti storici ai sapori del Sannio

C'è poi l'aspetto enogastronimico a completare il tour. Ed è sempre nell'area archeologica del Teatro che è stato possibile incontrare chi arrivato ieri nel Sannio ha prima visitato la provincia, “siamo stati ad una sagra”, poi la domenica è stata dedicata alla storia del territorio.

Insomma cultura, siti storici, bellezze da scoprire e buon cibo per quanti hanno scelto il Sannio per questo weekend.