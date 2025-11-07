"Cresce l'interesse per la rete museale: turisti attenti alla nostra cultura" Così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi

“Il turismo in provincia di Benevento cresce in termini di occupazione, per attrattività: non solo per la filiera culturale ma anche ambientale ed enogastronomica”. Il presidente della Provincia, Nino Lombardi lo ha ribadito a margine della presentazione del progetto 'Benevento Stregata'.

Dal Museo del Sannio con la sezione Egizia, dall'Arcos al Complesso di sant'Ilario: si registra una sempre maggiore attenzione per la cultura e la storia del territorio. Ma non solo. L'enogastronomia e l'ambiente si confermano componenti altrettanto significative per una proposta sempre più diversificata.

“La nostra rete museale è composta di più siti, tra cui la sezione Egizia che a breve sarà museo Egizio. Dal prossimo febbraio ci sarà il trasferimento presso il museo, lo ripeto con orgoglio sannita e deve essere l'orgoglio di tutti”, ricorda il presidente che parlando dei numeri registrati dalla Provincia conferma: “Cresce il numero di visitatori. Non è vero che non c'è attenzione per la cultura”.

Il turismo culturale nel Sannio

“I turisti riconoscono che c'è un patrimonio che si distingue per i reperti significati custoditi e per tutto quello che offre la rete museale, uno spaccato storico importante”.

L'invito a fare rete

“Bisognare lavorare in sinergie per regalare pagine belle alla provincia sannita”, l'invito del presidente Lombardi secondo cui il turismo resta “una direttrice fondamentale per il territorio”.