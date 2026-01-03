Per MusiCometaSannio "Itinerario di Pace" tra note e parole Dal 2 al 4 gennaio 2026, tre grandi appuntamenti a Vitulano, Benevento e Airola

La grande musica torna protagonista nel Sannio con la XXVI edizione di MusiCometaSannio, la storica rassegna concertistica ideata e programmata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola. Un appuntamento che da oltre un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per il territorio. Per questa edizione 2026, la rassegna assume una valenza simbolica ancora più forte adottando il

sottotitolo "Voci e Accordi di Pace". Non sarà solo una suggestione musicale, ma un connubio tra diverse arti grazie alla collaborazione con “Bereshit Teatro”. Ogni concerto sarà infatti inaugurato da un reading curato da Angelo Maiello, trasformando l’evento in un momento di riflessione collettiva sul ruolo dell'arte come veicolo di fratellanza.

Sotto la direzione dei Maestri Gaetano Falzarano e Giovanni Liguori che si alterneranno anche some solisti, salirà sul palco il SAMNIUM Choir Clarinet. L'ensemble, composto da ben 16 elementi, sarà impreziosito dalla partecipazione come oboista solista del giovanissimo talentuoso Salvatore Ruggiero, vincitore assoluto di numerosi primi premi in concorsi internazionali tra cui Stresa, Firenze, la VII edizione del Figaroli, la XIII ed. del Dinu Lipatti e tantissimi altri ancora. Il repertorio proposto spazierà tra i capolavori della storia della musica e composizioni contemporanee, con brani di A. Vivaldi, S. Ruggiero, A. Mangani, W. Fontana, E. Morricone, P. Mascagni. L’Accademia Progetto Musica, guidata dal M° Carmine Ruggiero, continua a investire nel talento

dei giovani. "L’obiettivo rimane quello di consolidarsi come presidio di legalità e cultura" spiegano gli organizzatori, "confidando sempre nella forza trasformativa dell'arte per abbattere le barriere e favorire il dialogo tra generazioni".

“Tre gli appuntamenti in programma, ospitati in luoghi straordinari, intrisi di storia, spiritualità e bellezza architettonica, che faranno da cornice ideale ai nostri concerti e per questo ringraziamo Fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro Provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia, a Fr. Izaìas Rosa da Silva (P. Guardiano) Basilica SS Annunziata e S. Antonio Vitulano BN; Fr. Eduardo Ferreira (P. Guardiano) Basilica Madonna delle Grazie BN; Fr. Rosario Lombardi (P. Guardiano) Convento S. Pasquale Airola BN”.

Doo quello di ieri, 2 Gennaio a VITULANO (BN): Basilica SS.ma Annunziata e S. Antonio, oggi 3 Gennaio, ore 19:00 – Benevento: Basilica della Madonna delle Grazie. Domani, 4 Gennaio, alle 20:00 ad Airola Convento di S. Pasquale.

Il successo di MusiCometaSannio nasce da una profonda rete di cooperazione. L’Accademia intende inoltre esprimere viva gratitudine alle ACLI Provinciali di Benevento, nelle persone della Presidente Maria Giovanna Pagliarulo e di Filiberto Parente consigliere nazionale delle Acli, per il costante supporto ai valori di aggregazione civile, e al CESVOLAB Irpinia-Sannio ETS con il suo Presidente Raffaele Amore, per l'impegno profuso nella promozione della cultura e del volontariato sul territorio.

Si sottolineare che i singoli concerti godano dei patrocini morali dei Comuni coinvolti e di importanti istituzioni associative dei territori di riferimento – i Cavalieri del Santo Sepolcro, il Rotary Club S. Agata dei Goti, il Comitato S. Pasquale di Airola, l’IIS Lombardi Liceo Musicale di Airola, Ass. Musicale Cymbalom Foglianise, il comitato festa SS. Annunziata di Vitulano, l’Ordine Francescano Secolare di Vitulano, la Parrocchia di S. Menna di Vitulano- tale partecipazione corale evidenzia la piena condivisione dei valori e del messaggio civile, sociale e culturale della rassegna, rafforzando il legame tra l'arte e la comunità.