A teatro tocca a "La Madama dei quartieri" La commedia del gruppo di teatro amatoriale “Le famiglie della casa di Giuseppe”

Andrà in scena sabato 10 gennaio al Teatro Comunale - Vittorio Emmanuele di Benevento alle 20.30 “La madama dei Quartieri” per la regia di Mariarosaria Preziosi. La commedia in tre atti del gruppo di teatro amatoriale “Le famiglie della casa di Giuseppe” della Parrocchia Padri Cappuccini di Benevento, rientra nella mission che la compagnia ormai persegue da tredici anni: la solidarietà.

Questa volta la commedia offre visibilità all’Associazione A.M.A. Ceprano Odv che nata nel 2008, si occupa della prevenzione del suicidio giovanile, offre sostegno alle famiglie per l’elaborazione del lutto e realizza la formazione di volontari attraverso convegni e seminari. Inoltre, l’associazione organizza gruppi di auto

mutuo aiuto collaborando attivamente con le istituzioni, gli istituti scolastici e le famiglie. Come precisato dalla presidente Stefania Casavecchia “A.M.A. Ceprano è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro, che nasce con l’obiettivo di offrire ascolto, supporto e percorsi di condivisione alle persone colpite da un lutto particolarmente traumatico, creando spazi sicuri in cui esprimere dolore, fragilità e bisogno di comprensione”.

Il nostro impegno è dare voce a chi non riesce più a trovarne una e accompagnare chi soffre verso un nuovo equilibrio di vita — continua la vice presidente dell’Associazione Anna Rita Del Grosso — Da oltre diciassette anni operiamo per costruire reti di solidarietà, prevenire il disagio giovanile e promuovere consapevolezza su un tema spesso taciuto ma profondamente presente nella nostra società”.

L’associazione ha sede a Ceprano, in Piazza della Libertà, ed è attiva anche online sui principali canali social, dove diffonde aggiornamenti, eventi e materiali informativi dedicati alla prevenzione e al supporto. La Commedia, ambientata nei primi anno 70, vede Emilia Balestrieri alle prese con il suo desiderio di evolversi, per lasciarsi alle spalle una vita di stenti trascorsa come ragazza madre in uno dei più popolosi rioni di Napoli. Ormai trasferita da tempo in un elegante quartiere della città partenopea, custodisce un segreto importante. Ha sempre mentito, infatti, sulla paternità dei suoi due bambini ormai adulti. In casa, dove vive con le anziane zie - Reparata e Crocifissa – e con il fratello Michele, Emilia ha in bella mostra una foto di un soldato disperso in guerra: Pasquale Saponaro. A Sisina e Umberto, che correggono ogni sua cacofonia nel pronunciare vocaboli sbagliati, ha raccontato che quello era il loro papà. Ma non ha fatto i conti con il suo vero amante - Augusto Ferrivecchi – che, ormai vedovo torna, a Napoli da Caracas con l’intento di riconoscere i figli della sua giovane amante. La donna si ritroverà, suo malgrado, “in mezzo” a due mariti; perché Saponaro, diventato venditore ambulante, per puro caso si ritroverà in casa di Emilia. Per l’ex pescivendola, comunque sarà dura mettersi alla pari con le famiglie bene del quartiere di Via dei Mille come l’elegante Vittoria Cecere e la sua miope figlia Carlotta.

Dopo varie peripezie che sfoceranno in situazioni singolari, con equivoci e sorprese esilaranti la famiglia si riunirà. Non prima di aver subito, però, un’inchiesta da parte del capitano dei carabinieri Giorgio Cantalamessa che, allertato da una denuncia fatta da Carolina, cameriera della signora Balestrieri per maltrattamenti, piomberà in casa scoprendo la verità. Il passato torna sempre a mettere le cose in ordine dando spunto anche a momenti di riflessione sulla famiglia e sull’importanza dell’amore in tutte le sue forme.

Personaggi e interpreti, in ordine di apparizione: Zia Crocifissa - Camilla Aversano; Zia Reparata -Graziella Salierno; Sisina Balestrieri - Natascia Fetto; Emilia Balestrieri - Agata Pastore; Michele Balestrieri - Alessandro Verderosa; Carolina la cameriera - Raffaella Preziosi; Augusto Ferrivecchi -Enzo Armenio; Umberto Balestrieri - Roberto De Toma; Pasquale Saponaro - Mario Bosco; Claretta Cecere - Erminia Varricchio; Giorgio Cantalamessa - Giovanni Tufo; Vittoria Cecere - Elena Pepiciello; Giuseppe Truc Long Ciampi al violino e Cristiano Urbino al mandolino. Aiuto regia - Filomena Ciullo, regia Mariarosaria Preziosi.