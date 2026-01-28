"Uno nessuno e centomila": quinto appuntamento dell'Accademia di Santa Sofia Sabato 31 gennaio, alle ore 19, sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele

Quinto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 31 gennaio, alle ore 19, sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento si esibirà “Uno, nessuno e centomila”.

Ironico, grottesco e capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento, Uno, nessuno e centomila è l’opera più emblematica di Pirandello. Definito dall’autore come la “sintesi completa” del suo lavoro, è un romanzo amaro e profondamente umoristico, che smonta le certezze dell’identità. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, scopre casualmente che il suo naso pende verso destra: da lì inizia un viaggio interiore che lo porterà a capire di non essere, per gli altri, ciò che credeva di essere. Inizia così a distruggere le immagini che gli altri hanno di lui, fino a liberarsi da ogni identità sociale, diventando spirito, vento, niente. L’opera tocca temi attualissimi: il rapporto con la natura, la spiritualità soffocata dalla società e la crisi dell’io. Uno spettacolo con scenografie dinamiche, cinque attori e l’umorismo pirandelliano restituisce oggi tutta la forza e la modernità di questo capolavoro La performance sarà preceduta dal preludio di Giuseppe Graziano, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio: “Sei ciechi e l’elefante”.