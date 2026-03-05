Leone Melillo a Pietrelcina: confronto su magistero pontificio di Papa Francesco Riflessione ispirata dallo “scisma sommerso” nella Chiesa, denunciato da Pietro Prini

Domenica 8 marzo dalle ore 11:00, presso il Palavetro di Pietrelcina (Via Gregaria), avrà luogo una riflessione sul Magistero Pontificio di Papa Francesco, ispirata dallo “scisma sommerso” nella Chiesa, denunciato da Pietro Prini.

Una ricerca del Prof. Leone Melillo (Università di Napoli “Parthenope” - Università di San Isidro - Buenos Aires), che rammenta Pietro Prini, conosciuto nel 1998. «Un legame – evidenzia Melillo – che si interrompe solo apparentemente nel 2008, con la morte del Maestro.

Una scelta di studio e ricerca – ha concluso Melillo – che giunge all’attualità, come evidenzia il mio volume, “Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero Pontificio diventa pedagogia politica”, (dicembre 2025). Un tema di ricerca condiviso anche con Enrique Del Percio (Magnifico Rettore dell’Università di San Isidro - Buenos Aires)».

Gli indirizzi di saluto sono affidati a Salvatore Mazzone (Sindaco di Pietrelcina) ed a Fr. Fortunato Grottola (Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Pietrelcina).

Intervengono, con il Prof. Melillo, l’On. Prof. Gennaro Sangiuliano (ex Ministro della Cultura, Capogruppo presso il Consiglio regionale della Campania), l’On. Prof. Angela Filipponio Tatarella (Università degli Studi di Bari Aldo Moro e componente del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici del Ministero della cultura), il Dott. Francesco Pionati (Direttore Radio Rai).