Benevento. Incontro a Casa Pisani con Marcellino Aversano Prospettiva futura di un patrimonio archeologico legato al culto beneventano alla dea Iside

I salotti culturali di Casa Pisani continuano, il mercoledì come da tradizione, con un incontro dedicato all’archeologia egizia di Benevento. Ospite sarà Marcellino Aversano che, di recente, ha pubblicato un libro sull’Iseo perduto di Benevento.

Marcellino Aversano è noto soprattutto per il suo impegno politico nelle passate amministrazioni comunali, ma è laureato in Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo archeologico e da anni lavora ad Arcos, dove sono oggi collocati i reperti provenienti dallo scomparso tempio isiaco beneventano.

Partendo dal suo libro, l’autore dialogherà con Francesco Morante, e con i soci dell’Archeoclub, sulla prospettiva futura di un patrimonio archeologico, unico nel suo genere, legato al culto beneventano alla dea Iside. L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile, alle ore 18:00, a Casa Pisani.