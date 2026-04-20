Arezzo e Ascoli, domenica fuori i secondi... Toscani in casa con la Torres, marchigiani a Campobasso contro una squadra appagata

Uno sguardo incuriosito anche nel girone B, l'ultimo ad emettere il verdetto per quel che riguarda la promozione in serie B. Arezzo e Ascoli sono arrivati a braccetto all'ultimo gradino, ma il piede dei toscani di Bucchi è già poggiato su quello più alto grazie ad un gol in più negli scontri diretti. Le due squadre si sono equivalse e sono in parità anche nelle due partite disputate fra di loro, ma se l'Ascoli ha vinto la partita in Toscana per 2 a 1, quella amaranto ha al suo attivo un 2 a 0 nella partita al Del Duca. Un gol, uno solo che fa una differenza abissale. Grazie a quel gol di differenza, in caso di arrivo a pari punti, in B salirebbe l'Arezzo.

Ma nulla è così facile come può apparire. C'è da giocare un ultimo atto e può accadere di tutto. L'Arezzo giocherà in casa, tra un tripudio di vessilli amaranto, contro la Torres, che dovrà giocare giocoforza i play out. La squadra sassarese può solo sperare di migliorare la sua posizione (terz'ultima invece che quart'ultima), che non sarebbe neanche un vantaggio effimero, ma dovrà provare a non perdere in Toscana. In quanto all'Ascoli, ebbene la squadra marchigiana sarà di scena sul campo del lanciato Campobasso. I molisani però sono matematicamente quarti e nessun risultato può contribuire a cambiare le sue sorti. Quarto è e quarto rimarrà, qualsiasi sia il risuotato della sfida con l'Ascoli. Insomma, è inutile ribadirlo: può accadere ancora di tutto. Non resta che attendere la disputa delle due gare, entrambe domenica alle 14,30 per sapere chi avrà tagliato il traguardo agognato della B e chi dovrà tuffarsi nella lotteria dei play off.