Cosa sono le nuvole? Petra Magoni e Ilaria Fantin incantano il Comunale Per l'undicesimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia

Ieri, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento si sono esibite Petra Magoni e Ilaria Fantin in “Cosa sono le nuvole?” per l'undicesimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM.

Petra (voce) e Ilaria (arciliuto) hanno voluto far sentire il loro repertorio ma allo stesso tempo hanno posto una domanda. Cosa sono le nuvole? Domanda innocente ma carica di significato. Le musiciste hanno riarrangiato canzoni di ogni tipo e intervallato la musica alla riflessione e alla recitazione. Entrambe hanno letto e recitato brani che trattavano l’argomento delle nuvole, passando dal loro significato di banale fenomeno atmosferico, alla loro carica metaforica di portatrici di tempesta, come elementi dalle numerose forme che solo l’uomo vede, e come organismi mutevoli sempre in movimento. Tra momenti di ironia e riflessioni più cupe, Petra e Ilaria hanno tratteggiato le nuvole come elementi strettamente connessi alla vita umana. Entrambe hanno proposto brani tra loro estremamente diversi: “Perfect day” di Lou Reed, “Smoke on the water” dei Deep Purple e “Nothing compares to you” di Sinead O’Connor.

L’esibizione è stata preceduta dal preludio di Aglaia Mclintock, consulente scientifica dell’Accademia di Santa Sofia, “Portami al noce di Benevento”. Prossimo appuntamento, il dodicesimo della stagione artistica, quello di sabato 16 maggio, alle ore 20 presso l’Auditorium Sant’Agostino, con Nino Rota ed Ennio Morricone in “La Musica e il Cinema, due diverse ispirazioni”.