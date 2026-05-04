Quarto appuntamento con "Ponti Sonori": "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi Giovedì 7 maggio alle ore 20 ingresso libero

Il progetto musicale, “Ponti Sonori”, lanciato dall’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e con la consulenza artistica di Salvatore Orlando, è giunto al suo quarto appuntamento. Giovedì 7 maggio alle ore 20 – ingresso libero fino ad esaurimento posti - l’appuntamento è all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Ad eseguirle sarà l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, accompagnata dal violino solista di Linda Hedlund. Gli intermezzi saranno a cura degli studenti dell’Università degli Studi del Sannio. Maria Lombardi, Sabrina Palma, Gaia De Blasio, Chiara Conti, Marco Ricciardi, Arianna Marino, Lena Logrieco e Andrea Sgueglia spiegheranno le varie stagioni, accompagnando con la lettura di poesie di autori di spicco come D’Annunzio e Pascoli.

Il progetto proseguirà con altri otto appuntamenti: il 18 maggio 2026 a Podgorica (Montenegro) con l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia in un omaggio a Nino Rota ed Ennio Morricone, il 18 e 19 luglio 2026 ad Helsinki (Finlandia) col Trio d’archi con pianoforte (Linda Hedlund violino, Giuliano De Angelis violoncello, Risto- Matti Marin pianoforte), il 12 settembre 2026 all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento con l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia (Dean Anderson violino, Myroslava Khomik violino), il 26 settembre 2026 all’Auditorium San Vittorino di Benevento con il Trio d’archi con pianoforte (Laszlo Stacho pianoforte, Marton Sarreti violino, Aron Ratray violoncello), il 4 ottobre 2026 a Trzebnica (Polonia) con lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, Orchestra da Camera di Santa Sofia (Dominika Zamara soprano, Marcella Parziale mezzosoprano), il 2-3 febbraio 2027 a Los Angeles (Stati Uniti) con il Trio d’archi con pianoforte (Dean Anderson violino, Myroslava Khomik violino, Giuliano De Angelis violoncello) e La Sierra University Orchestra e Francesco Nicolosi (pianoforte) e nel maggio 2027 (date ancora da definire) a Cluj Napoca (Romania) con lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, Orchestra da Camera di Santa Sofia (da definire soprano, Marcella Parziale mezzosoprano) e a Budapest (Ungheria) con Giovani Talenti, Christian De Nicolais (pianoforte) e Giovanni Mascia (pianoforte).