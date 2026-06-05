All'Archivio di Stato "Carte svelate: frammenti di un'altra storia": i dettagli La conferenza si terrà il prossimo 8 giugno, promossa in collaborazione con il Galilei-Vetrone

Lunedì 8 giugno, alle ore 16:30, presso la Sala Pacca dell’Archivio di Stato di Benevento, si terrà la conferenza “Carte svelate: frammenti di un’altra storia”, promossa in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone” di Benevento. L’iniziativa conclude il percorso di Formazione Scuola-Lavoro “Le fonti autorevoli: dall’Archivio al web”, che ha coinvolto le classi seconde e quarte dell’Istituto scolastico in un’attività di studio, ricerca e valorizzazione delle fonti documentarie conservate presso l’Archivio di Stato di Benevento. Nel corso della conferenza, gli studenti presenteranno gli esiti delle ricerche condotte sui documenti appartenenti ai fondi Pergamene, Notai e Questura di Benevento, offrendo alla cittadinanza una restituzione pubblica del lavoro svolto durante il progetto. Attraverso l’analisi diretta delle fonti archivistiche, sono stati approfonditi temi di particolare rilievo storico e culturale, che restituiscono significativi frammenti della memoria collettiva del territorio. I contributi illustreranno, in particolare, il contesto culturale e identitario della scrittura beneventana, le conseguenze dei principali eventi sismici che hanno interessato la città e le prospettive di ricostruzione che ne sono scaturite, nonché le vicende di alcuni confinati politici durante il regime fascista, testimonianza delle forme di controllo e repressione esercitate in quel periodo storico. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra istituzioni culturali, scuola e cittadinanza, confermando il valore dell’Archivio quale luogo di conservazione della memoria e di promozione della conoscenza storica. Attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, il progetto ha favorito lo sviluppo di competenze di ricerca e di lettura critica delle fonti, contribuendo al tempo stesso alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio documentario custodito dall’Istituto.