Teatro romano di Benevento Domenica 7 giugno - Cultural Urban Fest Dalle 17 fino alle 19.20, orario di chiusura del sito

Domenica 7 giugno 2026, in occasione della “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese, la Direzione regionale Musei nazionali Campania promuove al Teatro romano di Benevento il Cultural Urban Fest, in collaborazione con il Club del Libro “Tra le righe” di Benevento.

Il festival, che si svolgerà dalle 17 fino alle 19.20, orario di chiusura del sito, nasce con l’intento di valorizzare i beni storici e archeologici del territorio attraverso una fruizione attiva, multidisciplinare e partecipata, capace di coinvolgere cittadini e associazioni culturali locali in un’esperienza condivisa di conoscenza, creatività e aggregazione sociale.

Numerose le realtà del territorio che prenderanno parte alla manifestazione, contribuendo alla promozione di un pomeriggio dedicato alla cultura e alla condivisione. Il programma spazierà, infatti, dalla letteratura alla musica, passando per arte, teatro, botanica e fotografia, senza dimenticare attività ludiche e discipline legate alla logica, oltre a iniziative di educazione sociale e aggregazione.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di coinvolgere adulti e bambini in un percorso partecipativo che metta al centro i diversi talenti presenti sul territorio, trasformando il Teatro Romano in uno spazio vivo di incontro, espressione artistica e valorizzazione culturale. La partecipazione all’evento è compresa nel biglietto gratuito del sito.