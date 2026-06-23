"Le parole della madre" si presenta il libro di Gian Paolo Porreca Mercoledì 1° luglio, alle ore 18.30, alla Fondazione Gerardino Romano

Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Telese Terme, sita in Piazzetta G. Romano 15, ospiterà la presentazione del libro di Gian Paolo Porreca dal titolo “Le parole della madre”, edito da Guida Editore 2025. A dialogare con l’Autore sarà il prof. Felice Casucci, presidente FGR – ETS.

Il testo narrativo e autobiografico di Gian Paolo Porreca Le parole della madre è il lascito letterario, sottovoce, di un uomo mai domo d'amore filiale. Questo senso dell'indomito amare è la bussola che guida l'uomo, il medico, il figlio nelle strade oscure e luminose dei ricordi: sono gli ultimi giorni autunnali del 2019, quelli del distacco, carichi di pena e parole, che continuano dopo la morte ("un giorno mi dirai") e danno a tutti noi il senso vivo di un appuntamento con l'amore palpitante in noi anche dopo la fine terrena, come "il glicine nella casa di campagna a Carano". Infatti, il figlio - con voce singola ma collettiva - dice alla madre morente: "sai bene che il glicine che quella casa con le sue radici eleva al cielo ha infinite fioriture, ben più degli anni e degli amori e della vita di un uomo o di una donna mortali".

Gian Paolo Porreca, classe 1950, è medico, giornalista e già docente universitario della Sun. Cresciuto nel solco della grande narrativa napoletana del secondo dopoguerra con la predilezione tecnica per il flashback e un originale flusso di coscienza, l'autore annovera al suo attivo svariate pubblicazioni. Premiato più volte in concorsi letterari nazionali, collabora con «Il Mattino» e «Tuttobici».

La Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme è una realtà associativa unica in Italia. Essa svolge da ventiquattro anni una poliedrica e intensa attività di promozione culturale sul territorio sannita senza far ricorso a risorse pubbliche: oltre settecento incontri nell'ambito dei Mercoledì Culturali visualizzabili in rete, decine di Premi di Poesia documentati, numerose iniziative benefiche di rilievo nazionale e internazionale, più di duemila post letterari consultabili dal 2010 ad oggi. La Fondazione, nata come Ente culturale di matrice familiare per ricordare il lascito storico e umano di Gerardino Romano, già sindaco per un trentennio del Comune di Telese, è frutto dell'opera del nipote, il prof. Felice Casucci, lungamente docente di diritto e letteratura presso l'Università degli Studi del Sannio. Da ultimo, la Fondazione porta avanti con LabTv il progetto divulgativo "HORA. Liberi di letteratura".