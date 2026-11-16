Nuovo ciclo di salotti a Casa Pisani I mercoledì della cultura targati Archeoclub

L’Archeoclub di Benevento prosegue la sua attività divulgativa con una nuova serie di incontri culturali a Casa Pisani, programmati come di consueto il mercoledì alle ore 18:00.

Il primo appuntamento è per mercoledì 18 novembre e sarà tenuto dal presidente dell’Archeoclub Francesco Morante. Il tema dell’incontro, incentrato sugli affreschi della Basilica Superiore di Assisi, ha per titolo “San Francesco e Giotto: dalla biografia all’agiografica”.

Nell’incontro successivo, il 25 novembre, il preside Giuseppe Patrevita parlerà de “La basilica della Madonna delle Grazie: scrigno d’arte scultorea”, unica chiesa beneventana a non contenere neppure un dipinto, ma solo statue e decorazioni plastiche.

Sarà quindi la volta, il 2 dicembre, del dottore Luciano Pascucci che affronterà il tema “Erbe Piante Frutti Sentimenti e Simboli: dall’uso quotidiano alla mitologia”.

Concluderà questo ciclo di incontri, mercoledì 9 dicembre, il docente di storia dell’arte Maurizio Cimino con una conversazione dal titolo “Disiecta membra: frammenti di sculture beneventane”, ossia quei reperti giunti in stato frammentario per le distruzioni del tempo e degli eventi bellici.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18:00 e saranno accessibili anche via internet, a chi ne farà richiesta, inviando una mail a archeobenevento@gmail.com.