Da domani, lunedì, in vendita i biglietti per la sfida di Marassi

Il biglietto per i tifosi giallorossi costerà 20 euro e non sono previste limitazioni si sorta

da domani lunedi in vendita i biglietti per la sfida di marassi
Benevento.  

Sul sito ufficiale della Società Sampdoria è stata ufficializzata la vendita dei tagliandi er la sfida di sabato 21 tra i blucerchiati e il Benevento allo stadio Marassi. Non c'è alcuna restrizione per i ifosi sanniti, nè l'obbligo della tessera del tifoso. 

Ecco quanto riportato dal sito in questione.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 10:00 di lunedì 16 novembre.

Per evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate, il Club raccomanda di privilegiare l’acquisto online attraverso il canale ufficiale sampdoria.ticketone.it.

INFO SETTORE OSPITI

I biglietti per il Settore Ospiti saranno disponibili al prezzo di € 20,00, senza alcuna limitazione alla vendita, attraverso i canali di vendita autorizzati. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19 di venerdì 20 novembre 2026.

INFO PARCHEGGIO OSPITI
Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”.

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