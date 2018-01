Sant'Arcangelo ha ricordato il Patrono San Sebastiano | FOTO La cittadinanza ringrazia il parroco don Antonio De Ieso

Primo evento religioso organizzato dal neo parroco don Antonio De Ieso, quello in ricordo del Patrono di Sant'Arcangelo Trimonte, San Sebastiano. Don Antonio ha la collaborazione delle associazioni del territorio per organizzare la manifestazione religiosa che si è svolto sabato scorso.

La festa si è svolta dal mattino con la statua del Santo, adornata della fascia di Protettore donata dai Santarcangelesi il 20 gennaio del 2000, e dal ritrovato "tesoro" esposto su di una mantella porporea. Il Santo è stato poi condotto in "peregrinatio terrae" in tutte le contrade del Comune. Le aziende agricole hanno ricevuto la benedizione, ad ogni fermata i titolari si son fatti trovare per accogliere il Santo, il parroco ha portato con sé una reliquia del Santo per porla alla devozione dei fedeli. Giunta la Statua alla frazione Iscalonga, si è fermata presso la Cappella dedicata alla "Madonna di Fatima" dove è stata officiata la Santa Messa da don Antonio De Ieso.

Al termine la processione ha continuato per Sant'Arcangelo Trimonte, qui giunta la Statua è stata posta su un trono nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove è stato celebrato il Rosario. Infine è stata celebrata la Santa Messa Solenne officiata da Monsignore Iampietro, vicario dell'Arcivescovo, e concelebrata da don Antonio De Ieso (parroco di S. Maria Maggiore) e don Errico Iuliano (Abate di Paduli).

Al termine della celebrazione, la processione durante la quale la statua di San Sebastiano è stata preceduta dal gonfalone del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte, dai gonfaloni dell'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica, dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Pro Loco di Sant'Arcangelo Trimonte, dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, del Forum giovanile di Sant'Arcangelo Trimonte, dell'Associazione Battenti di S. Rocco (di Paduli), della Confraternita del SS. Sacramento (di Paduli), e del gruppo di preghiera "Padre Pio" (di Paduli).