Perdite rete idrica e accertamenti Imu, opposizione interroga Le domande del gruppo "Feleppa per Paduli"

Il Gruppo Consiliare “Feleppa per Paduli” ha presentato un'interrogazione scritta rivolta al sindaco Domenico Vessichelli in merito a due questioni sollevate dai cittadini di Paduli.

Nella nota a firma dei consiglieri di opposizione Alessandro De Lucia, Gabriele Iammarino e Gaetano Checola chiedono al primo cittadino spiegazioni in merito ad avvisi di accertamento Imu anni pregressi; sui guasti alla rete idrica comunale.

In particolare, Alessandro De Lucia, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare Feleppa per Paduli, e gli altri consiglieri spiegano: “Molti cittadini ci segnalano che diversi avvisi di accertamento IMU relativi all’annualità 2012 risultano intestati ad immobili non agibili del centro storico, altri, intestati a soggetti non più proprietari, altri ancora recanti percentuali di possesso degli immobili superiori a quelle risultanti dalla visure storiche relative all’annualità oggetto di accertamento. Inoltre ci risulta che tali accertamenti sono stati notificati ai cittadini agli inizi del 2018 per cui sarebbero prescritti.

Chiediamo, pertanto al sindaco di verificare le corrette procedure nello svolgimento di tali accertamenti per non creare ulteriori disagi ai cittadini già segnati pesantemente dalla ingente pressione tributaria e per non gravare le casse comunali di spese connesse ad eventuali accertamenti non dovuti e ad eventuali conseguenti ricorsi”.

Ed ancora il gruppo di opposizione chiese anche conto di “diverse perdite nella rete idrica comunale che causano danni alle infrastrutture pubbliche e in alcuni casi anche private oltre alla dispersione di risorsa idrica che fino al mese di dicembre veniva razionata soprattutto nelle ore notturne. Pertanto sollecitiamo il sindaco ad incrementare la vigilanza ed il controllo del territorio onde interessare gli enti preposti visto che il perdurare di tali guasti potrebbe danneggiare, (come già successo in via G. Longo, Via Rotabile, Via Convento, Viale Libertà, Via Paduli Buonalbergo e nelle traverse che collegano Via G. Longo e Via Rotabile al viale Libertà per esempio) il manto stradale ed i relativi sottoservizi”.