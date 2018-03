Paolisi, doppio progetto, si spera in "Iter Campania" Disegni relativi alla casa comunale ed al completamento del Pip

Comune di Paolisi in “work in progress”: una doppia progettualità, infatti, è stata predisposta dall'ente caudino. Ciò in risposta alla manifestazione di interesse – approvata dalla Giunta regionale della Campania con decreto dirigenziale numero 274 del 27 Dicembre 2017 e pubblicata sul Burc numero 1 del 2 gennaio 2018 - finalizzata alla costituzione di una banca dati da inserire nella piattaforma “Iter Campania”. Un discorso, quello intrapreso da Palazzo Santa Lucia, che mira a creare una mappatura ed un monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili afferenti gli enti locali del territorio.

Due,i progetti appena varati per le finalità del caso dal comune guidato dal sindaco Carmine Montella per complessivi 788.000 euro. In primo luogo, l'esecutivo ha approvato, con delibera numero 12, la progettualità riferita al completamento delle infrastrutture a servizio della zona Pip di via Pozzolo.

L'intervento, ipotizzato un investimento di 370.000 euro, è finalizzato a creare condizioni di migliore attrattività per possibili imprenditori che volessero investire nell'area industriale cittadina. Ammonta a 418.284 euro, invece, il disegno, anche questo allo stadio esecutivo, che la Giunta paolisana ha ratificato con riguardo all'azione di efficientamento energetico della casa comunale. Obiettivo, in questo caso, quello di rinnovare la residenza di paese nell'ottica di favorire condizioni di minor consumo energetico e, quindi, di annesso minor esborso per le casse cittadine.

Redazione Bn