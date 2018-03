A Pietrelcina arrivano i carabinieri dell'anti terrorismo La squadra operativa di supporto nel centro sannita in vista della visita di Papa Francesco

I carabinieri della “S.O.S.” (Squadre Operative di Supporto), i reparti speciali di recente istituzione che il Comando Generale dell’Arma, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha istituito, dopo gli attentati di Parigi, sono appositamente selezionati e addestrati alle tecniche di tiro ed al combattimento in aree urbane in grado di fronteggiare le situazioni più particolari come il contrasto e la prevenzione di eventuali attacchi terroristici. I militari di queste squadre sono dotati di armi lunghe, giubbotti e caschi antiproiettile, nonché altre attrezzature in uso ai reparti antiterrorismo.

I carabinieri che compongono questi reparti sono specificatamente addestrati presso il centro G.I.S. di stanza in Toscana per la gestione di eventi straordinari. Tali squadre permettono all’Arma dei Carabinieri di disporre di un’unità di manovra che rappresentano una prima risposta antiterrorismo, con tempi brevi di intervento. Infatti, la squadra che oggi è in servizio a Pietrelcina, proviene da Napoli ed è inserita all’interno del 10° Reggimento “Campania”. Integrate da tiratori scelti tali reparti svolgono compiti di sorveglianza e ricognizione sul territorio e sono in supporto ai colleghi dell’Arma territoriale per fronteggiare gli impegni straordinari per l’ordine e la sicurezza pubblica, come ad esempio quello che prevede la prossima visita di Papa Francesco nella città Natale di Padre Pio.