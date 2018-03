Cavalieri di Malta per rievocare la storia a San Leucio Tra nobili e dame, in costume d'epoca, si potrà visitare l'intero palazzo

Palazzo Zamparelli torna al centro della scena socio-culturale di San Leucio del Sannio e dell’intera provincia beneventana.

Lo storico palazzo nobiliare sanleuciano sarà infatti, teatro di un magnifico evento che si svolgerà domenica 18 marzo 2018, con inizio alle ore 17.30 in Piazza Municipio, a San Leucio. Tra nobili e dame, in costume d'epoca, si potrà visitare l'intero palazzo e la relativa area dedicata alle rievocazioni storiche denominata "Viaggio nel tempo". Il primo cittadino Nascenzio Iannace per l'occasione consegnerà le "chiavi del palazzo" alla Confederazione Internazionale dei Cavalieri di Pace di Malta, Assisi, Serra San Bruno e Terrasanta, nella persona di Gennaro Ascione, Gran Priore per la Regione Campania.

Il priorato regionale si insedierà nello storico Palazzo Zamparelli costituendo, di fatto, la sede operativa regionale e il priorato sannita della confederazione. Seguirà un sobrio vin d'honneur sulle note di una piacevole melodia barocca per poi concludere la serata con uno spettacolo pirotecnico affidato alla professionalità e maestria della ditta Fireworksud di Pasquale Mazzone.

Lo scenario unico, la storia, gli antichi percorsi, la rievocazione dei fasti… tutto contribuirà a far immergere lo spettatore in un’atmosfera d’altri tempi. L’ingresso sarà libero e sarà offerta ai visitatori la possibilità unica di rivedere il palazzo nella totalità del suo antico splendore, con un itinerario tutto da scoprire.

Redazione Bn