Furti e rapine, Damiano: "Criminali in paese non ne vogliamo" Il sindaco: "Accordo con la polizia: vigileranno sul territorio"

A margine dei primi controlli effettuati in Valle Caudina da Polizia di Stato e vigili urbani di Montesarchio (leggi altro articolo) il sindaco della cittadina caudina, Franco Damiano esprime apprezzamento per la decisione e commenta: “Ringrazio il questore Bellassai per la collaborazione, importantissima, che di sicuro porterà risultati per i cittadini di Montesarchio, preoccupati per quanto accaduto negli ultimi mesi. Anche col comandante dei carabinieri di Montesarchio Madaro abbiamo più volte condiviso l'esigenza di maggiori controlli sul territorio per migliorare la sicurezza dei cittadini. Sono certo che le azioni concordate i controlli delle forze dell'ordine e la maggior presenza sul territorio garantiranno ai cittadini di Montesarchio tranquillità e sicurezza, contrastando una criminalità che non vogliamo sul nostro territorio”.