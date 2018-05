14 Comuni al voto nel Sannio: ecco liste e candidati Sfida più importante a Montesarchio: c'è anche una lista col simbolo del Movimento Cinque Stelle

Quattordici comuni al voto e diverse sfide importanti nel Sannio per le prossime amministrative del dieci giugno.

Nella maggior parte dei casi sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale paesi di piccole dimensioni, ma non mancano le sfide significative.

Un test molto importante è indubbiamente quello di Montesarchio: l'uscente Damiano, che guida una civica ma è comunque uomo del Pd, si gioca la riconferma dopo cinque anni in cui si è puntato su patrimonio artistico e turistico e sui fondi europei. A sfidarlo i Cinque Stelle, che alle ultime politiche nel paese caudino hanno raggiunto il 50 per cento: la loro tenuta sarà un importante test.

Terzo sfidante Marcella Sorrentino, con una civica che comprende diverse anime del centrodestra.



Riconferme che si giocano in molti paesi, in particolare a Vitulano dove l'avvocato Scarinzi si gioca la partita contro lo sfidante Rivellini.

Nella stessa situazione anche Pontelandolfo, Bucciano, San Salvatore Telesino, San Lupo, e San Leucio Del Sannio.

Emblematico il caso di Puglianello, dove ci sarà in campo solo una lista, quella guidata dal sindaco uscente Bartone.

Da guardare anche le partite che si giocano a Ponte e San Lorenzo Maggiore, comuni che sono stati commissariati e che ora devono ripartire.

Sfida importante anche a Morcone, dove Costantino Fortunato, sindaco uscente, se la giocherà da consigliere questa volta e a Ceppaloni, dove il sindaco uscente Cataudo ha fatto la stessa scelta, cedendo il passo al vicesindaco Ettore De Blasio.



Al voto anche Arpaise, dove termina la lunga esperienza alla guida del paese di Mena Laudato, Frasso Telesino, dove Di Cerbo ha deciso di non scendere in campo per la riconferma e Castelpagano.



(Clicca sul nome del paese per conoscere le liste e i candidati)