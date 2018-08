Paolisi, Servizio civile, possibilità per dieci giovani Due progetti sono riusciti a cogliere il finanziamento

Possibilità per dieci giovani di Paolisi. Anche l'Ente guidato dal sindaco Carmine Montella ha visto finanziati due progetti di servizio civile predisposti dalla struttura tecnico-politica: si tratta di un'iniziativa che si inquadra nel più ampio programma varato dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile che porterà alla selezione ed al coinvolgimento di 28.967 volontari su tutto il territorio nazionale. “Genera azioni” e “Info over 65”, entrambi per cinque volontari ciascuno, le progettualità presentate dall'ente e riuscite a centrare l'obiettivo del finanziamento. Potenziare gli interventi di animazione culturale, socio-educativi verso la popolazione, concentrando in particolare l’attenzione sui minori e sui giovani; Supportare gli over 65 nell’accesso alle informazioni, in modo da rispondere al forte bisogno della popolazione di disporre di un’informazione gratuita, pluralistica e affidabile, che faccia sentire i cittadini parte attiva e integrante del territorio: questi, rispettivamente, gli obiettivi dei due percorsi. Potranno partecipare alla selezione giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età. Disco rosso, invece, per quanti appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia o abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista. Stesso discorso per quanti abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, o che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. Il termine per l’invio delle domande via pec o a mezzo raccomandata a/r è fissato al 28 settembre. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18 dello stesso giorno. Per prendere visione di tutti i dettagli è possibile contattare telefonicamente il Comune di Paolisi o consultare il sito internet comunale o quello dell'Amesci. Già l'anno scorso l'ente cittadino ebbe finanziato progetto di servizio civile per quattro giovani. I volontari riceveranno un rimborso mensile di 433,80 al mese per dodici mesi di attività.