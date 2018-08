A Calvi l'Innovation Day e convegno sull’Innovazione in Sanità Nel prossimo weekend due eventi dedicati all’Innovazione. Sarà lanciato anche un pallone sonda

Nel prossimo weekend si terranno a Calvi due eventi dedicati all’Innovazione. Il primo evento, inserito nella rassegna del “Estate a Calvi”, rassegna di eventi organizzati dal Comune di Calvi in collaborazione con la Parrocchia e con le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio, è la due giorni intitolata “European Technology Innovation Days”. Tale evento è stato organizzato dal Comune di Calvi in collaborazione con l’Istituto Rampone di Benevento.

La due giorni inizierà questa sera (31 agosto), alle ore 17, presso la Sala Consiliare di Calvi, con il saluto delle Istituzioni e la presentazione delle giornate European Technology and Innovation Days”. Interverranno il Sindaco di Calvi, Armando Rocco, Assunta Fiengo, dirigente dell’Istituto Superiore Palmieri-Rampone – Polo di Benevento, Anna Bosco, dirigente dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di Sant’Angelo a Cupolo e l’assessore regionale all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Lucia Fortini.

Dopo la presentazione, gli ingegneri Amedeo Lepore e Antonio Mazzone relazioneranno sulla fase di preparazione del lancio del pallone sonda Abachos nella stratosfera. La giornata si concluderà con attività ludiche didattiche educative attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

La seconda giornata dell’European Technology Innovation Days, prevista per domani, sabato 1 settembre si terrà dalle ore 11 presso l’anfiteatro comunale di Calvi e sarà riservata esclusivamente all’evento più atteso: il lancio del Pallone Sonda Abachos nella stratosfera lancio del pallone sonda con modulo di rientro. Il lancio prevede l’utilizzo di un Pallone in lattice, programmato per raggiugere i 35.000 mt di altezza, da dove saranno acquisiti filmati e foto, il tutto è stato progettato dal Team Abachos. Le caratteristiche del lancio sta nella circostanza che sia il lancio che la traiettoria del pallone saranno seguiti in diretta mediante appositi dispositivi elettronici. Tutti i partecipanti avranno poi l’occasione di ascoltare le spiegazioni dell’Ing. Lepore e di vedere gli inediti filmati dalla stratosfera. Il lancio del pallone stratosferico non è una novità per il Comune di Calvi, in quanto il 25 settembre 2016 si è tenuto in anteprima nazionale il primo volo con modulo di rientro. Il volo di sabato, invece, sarà certamente ricco di novità scoprire ed avranno una novità non di poco conto che è la possibilità prima di seguire tutto il lancio e poi di poter visionare i filmati dello stesso. Un motivo in più per entusiasmare tutti coloro che interverranno all’evento.

Il secondo evento è il convegno, organizzato dal Comune di Calvi con l’Ordine degli Ingegneri di Benevento, dal titolo: ‘Innovazione e Sanità: opportunità di lavoro e sviluppo della best practice’ si terrà sempre domani alle ore 9 presso la Sala Consiliare di Calvi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Armando Rocco, relazioneranno: gli ingegneri: Pucillo (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Della Provincia di Benevento), Catalano (esperto in dispositivi Nucleo HTA della Regione Campania), Lombardi (dirigente ASL Benevento), Puca (consulente SORESA). Il convegno vale come riconoscimento di numero 3CFP. L'ingengere Catalano, esperto di Dispositivi del Nucleo Regionale di HTA della Regione Campania, illustrerà lo stato dell’arte in Italia ed in Regione del HTA dal punto di vista organizzativo e normaivo. L’ingegnere Lombardi, dirigente dell’Asl di Benevento, invece, illustrerà la rete di infarto del miocardio acuto in uso presso le aziende sanitarie della Regione Campania, oltre che dell’innovazione in termini di monitoraggio per pazienti in assistenza territoriale. L’ingegnere Puca parlerà, infine del risk management con riguardo all’errore trasfusionale. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda sul tema delle opportunità di lavoro grazie all’innovazione.