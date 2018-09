Matteo Truffelli all’assemblea diocesana d’inizio anno Azione Cattolica, il presidente nazionale a San Salvatore Telesino

Sabato 22 settembre 2018 alle ore 17:30, presso l'abbazia benedettina di San Salvatore Telesino, all’Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica che sancirà l’inizio dell’anno associativo 2018/2019 interverrà il presidente nazionale Matteo Truffelli.

Incipit dell’incontro l’icona biblica dell’anno (il brano di Vangelo dell’incontro con Marta e Maria), con Gesù che ricorda a Marta che “di una cosa sola c’è bisogno”. Sarà questo il filo conduttore che ci porterà a riflettere sul fatto che per accogliere l’invito a prendere l’iniziativa e a farsi prossimi, per accompagnare i passaggi dell’esistenza di ciascuno c’è bisogno di una sola cosa: ascoltare e tradurre in vita la Sua Parola, occuparsi e non preoccuparsi per lasciare spazio all’ascolto e all’accoglienza dell’altro.

Il Consiglio Diocesano ha deciso di chiedere, in particolare, la presenza del presidente nazionale per la sua attitudine all’ascolto e al dialogo, per la sua continua ricerca della sinodalità e per il valore umano e spirituale che ha profuso in questi anni di responsabilità per la crescita e lo sviluppo dell’Azione Cattolica. Le conclusioni saranno affidate al vescovo della Diocesi Domenico Battaglia.

Redazione Bn