Interruzioni idriche in vista a causa della siccità La comunicazione di Gesesa per San Giorgio la Molara

Gesesa comunica che, a causa di una costante siccità, si è verificato un abbassamento fisiologico delle sorgenti che alimentano il serbatoio Forlito presente nel Comune di San Giorgio la Molara e di conseguenza, si è generata un’evidente riduzione delle portate e un eccessivo assorbimento in distribuzione.

Gesesa è costretta ad effettuare la chiusura notturna nel comune di San Giorgio la Molara in particolare nelle zone di località Forlito, località Cardito e località Fabbricata.

La chiusura verrà effettuata tutti i giorni a partire da mercoledì 10 ottobre dalle ore 16.30 alle 07.30 del mattino successivo.

Al momento non si può comunicare una data effettiva in cui le sorgenti torneranno ai livelli necessari per consentire il pieno servizio.

Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non imputabili alla volontà della stessa. Per tutte le informazioni ed eventuali segnalazioni si ricorda che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17.

Redazione Bn