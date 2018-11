"Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare" Convegno delle Caritas parrocchiali a Colle Sannita

Sabato 10 Novembre dalle ore 16:30, nel centro di aggregazione comunale di Colle Sannita in provincia di Benevento, si svolgerà il 3° Convegno delle Caritas parrocchiali, dal titolo “Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare”.

Sarà unmomentodi riflessione sui giovani e le loro difficoltà, sulle povertà che coinvolgono la nostra realtà territoriale. L’incontro sarà anche occasione per presentare ufficialmente le iniziative pedagogiche della Caritas diocesana di Benevento.

Interverranno: Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e delegato per la Carità della Conferenza Episcopale Campana, Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, Angelo Moretti, direttore del Consorzio Sale della Terra.

Sarà presentato #Ventotene, #ilCamperdelWelcome, che viaggia verso 100 piccoli comuni d’Italia per testimoniare l’esperienza della buona accoglienza e il Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del #Welcome.

Il convegno si concluderà con l’#AperiCamper, momento conviviale in cui sarà possibiledegustarei prodotti della coesione sociale del Consorzio Sale della Terra e delle terre del welcome.

Redazione Bn