Castelfranco in Miscano, contratto collettivo integrativo ok Strumento integrativo per i dipendenti valido per il 2018

La segreteria territoriale della UIL Federazione Poteri Locali di Benevento comunica che è stato sottoscritto, presso il Comune di Castelfranco in Miscano, il contratto collettivo integrativo per i dipendenti valido per il 2018. Presenti per la parte pubblica il segretario comunale Hermann Franchini; per la parte sindacale Fioravante Bosco della Uil Fpl e Michele Di Iura della Rsu - Uil Fpl.

Il fondo per l’anno 2018, pari a 15.581,16 euro, è stato ripartito finanziando i seguenti istituti contrattuali: progressioni economiche orizzontali pregresse € 11.692,20; indennità di comparto € 3.046,32; indennità di maneggio valori € 120,00; indennità per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità € 300,00; indennità di reperibilità ufficio anagrafe e stato civile € 180,00; indennità servizio esterno polizia locale € 22,00; performance organizzativa € 220,64. I rappresentanti della Uil Fpl Bosco e Di Iura hanno chiesto che per l’anno 2019 siano previste ulteriori risorse di parte variabile per consentire un miglioramento della qualità dei servizi e valutare la performance di tutti i lavoratori.

“Abbiamo sottoscritto – ha affermato Fioravante Bosco (Uil Fpl sannita) – il miglior accordo possibile, tenuto conto delle limitatissime risorse disponibili. E’ per questo che per l’anno 2019 abbiamo richiesto l’aumento del fondo integrativo per poter migliorare l’impianto contrattuale”.

Redazione Bn