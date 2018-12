Domani l’accensione dell’albero di luci a San Lorenzello E' considerato tra i più grandi d'Italia

Mancano ormai poche ore all’evento inaugurale di “Luci d’Artista 2018” a San Lorenzello. L’accensione delle particolari luminarie curate dalla nota azienda pugliese “De Cagna” avverrà, infatti, domani domenica 2 dicembre alle ore 17.00 a Largo Umberto.

Luci, che quest’anno avranno un tocco “diverso”, un allestimento lineare, dal gusto raffinato condito da tante novità.

Sarà anche il giorno dell’accensione dell’albero di luci considerato più grande d’Italia, composto da ben 35mila luci, posizionato in piazza Cestari. Nei vicoli del centro storico sarà inoltre possibile assistere ad eventi live e spettacoli di artisti di strada. Per i più piccoli, invece, ci sarà la possibilità di scattare una foto con Babbo Natale e consegnargli i propri desideri natalizi. Nel giardino incantato e nell’ex Convento sarà invece possibile ammirare le proiezioni mapping ed il 3D oltre che passeggiare tra gli stand del mercatino natalizio ed P “assaporare” le specialità laurentine.



Da domani, sarà attivo anche il contest fotografico promosso dall’Ente Giovani San Lorenzello. Un concorso intitolato “Fotografando Luci d’Artista – le più belle foto tra le strade di San Lorenzello” al quale potranno partecipare tutti, nessun escluso. Basterà scattare una foto e postarla su Instagram seguire e taggare il profilo entegiovani_sanlorenzelloe utilizzare l’hashtag #flasdartista. Il vincitore, sarà colui che riceverà più like dal momento in cui la foto sarà pubblicata dall’Ente Giovani, in palio prodotti tipici locali.



Intanto, “Luci d’Artista – San Lorenzello”, diventa sempre più social con l’apertura di un canale Instagram(lucidartista_), oltre alla già esistente pagina Facebook (Luci d’Artista – San Lorenzello) ed in più regala ai propri visitatori anche un sito internet tutto novo (www.lucidartista.net) con tante sezioni: dalle news, ai luoghi in cui poter sostare a San Lorenzello, indicazioni utili, una gallery ed una sezione dedicata al “borgo che nacque da un bacio”.



Le Luci, resteranno accese fino al prossimo 6 gennaio. Sarà possibile visitarle tutti i venerdì, sabato e domenica mentre dal 20 di dicembre l’apertura è prevista tutti i giorni.Ben quattro i punti di accesso previsti: via Giustiniani, via Avanti Santi, piazza Cestari e via Surripe. Da qui, sarà possibile accedere al centro storico e seguire il percorso che abbraccerà via Massone, via Roma, via Congregazione.

Redazione Bn