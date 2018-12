Interruzione erogazione idrica per lavori di manutenzione L'avviso all'utenza di Paupisi e Santo Stefano di Vitulano

Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica di Paupisi, in via Toroni, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di giovedì 13 dicembre 2018, nelle seguenti zone: Via Toroni, Via Olivella, via Canali, via Marrone e zona alta di località Santo Stefano di Vitulano.

Redazione Bn