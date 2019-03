Sabato al via la terza edizione del Carnevale dell’Amicizia Domani nelle Valli Telesina e Vitulanese

Doveva iniziare domenica 24 febbraio a Paupisi la terza edizione del Carnevale dell'Amicizia ma poi a causa delle condizioni meteo avverse la organizzazione ha deciso di rinviare l’appuntamento paupisano a lunedì 4 marzo. Quindi le altre date tutte confermate con l’apertura del sipario sabato 2 marzo a Foglianise, il 3 marzo Torrecuso, lunedì 4 a Paupisi e a chiudere martedì 5 marzo a Solopaca. L'edizione 2019 si è arricchita di tante novità. La prima in assoluto è che altri due paesi hanno sposato il progetto ‘divertiamoci insieme per costruire paesi migliori...’. Ai due paesi fondatori del Carnevale dell'Amicizia, Paupisi e Torrecuso, quest'anno si sono aggiunti Solopaca e Foglianise per dare alla manifestazione una risonanza e un'importanza maggiore. Due le Pro loco, quella di Paupisi e Solopaca, e due i Forum dei giovani coinvolti Torrecuso e Foglianise: tutti insieme per un evento mai organizzato in provincia di Benevento che salderà paesi con tradizioni diverse ma con il solo obiettivo di divertirsi e creare ponti di interscambio culturale!Importante sarà anche il ruolo delle amministrazioni e delle associazioni presenti sul territorio che daranno sostegno e supporto per far sì che il Carnevale dell'Amicizia abbia un ottimo risultato. Il Carnevale sarà strutturato in quattro giornate una per ogni paese con sfilata di carri allegorici, mascherata, giochi e spettacoli vari.

Il programma dettagliato di Sabato 2 marzo a Foglianise : alle ore 15 ci sarà il raduno in piazza Santa Maria e a seguire la sfilata dei carri allegorici. Arrivo in piazza Sant’Anna con la rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe e a seguire giochi per bambini e musica con stand, dolci carnevaleschi e sfizi fritti.

Domenica 3 marzo l’appuntamento sarà spostato a Torrecuso: alle ore 15 raduno in via Tora e a seguire la sfilata dei carri allegorici. Arrivo in piazza Mellusi e rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe. Poi ci sarà lo spettacolo a cura del gruppo ANSPI delle Majorettes di Torrecuso e a seguire apertura stand gastronomico e serata di liscio con ‘I Baraonda’ .

Lunedì 4 marzo invece tutti a Paupisi: alle ore 15 ci sarà il raduno in via Corte e a seguire la sfilata dei carri allegorici verso piazza Roma con i giochi di una volta: palo della cuccagna, musica e apertura dello stand gastronomico. Nel corso della serata ci sarà l’attesa rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe.

Ed infine l’ultimo appuntamento martedì 5 marzo a Solopaca alle ore 15 raduno in Rione Piante e a seguire sfilata dei carri allegorici. Alle ore 16 sosta in piazza Perlingieri con la consueta e attesa rappresentazione della Mascherata dei 12 mesi a cura di Carmine Volpe. Alle ore 17,30 arrivo in Largo San Mauro con Mascherata e processo a Carnevale. Alle ore 18,00 saluti e ringraziamenti finali.

Il tutto in collaborazione con le associazioni ‘Gruppo Anspi Majorettes Torrecuso’, ‘Associazione I Sempre Accesi di Paupisi’ , Azione Cattolica di Foglianise , Pro Loco di Foglianise e l‘Associazione Contadini di Torrecuso’.