A Cerreto incontro su vulnerabilità e sicurezza Il programma degli eventi

Il Comune di Cerreto Sannita, in collaborazione con il Comitato Civico 330 sisma 1688, ha organizzato anche per quest’anno la manifestazione “Vulnerabilità – Forma – Sicurezza”. "Si tratta di una serie di incontri tecnico-scientifici e culturali - spiegano gli organizzatori - che hanno luogo a distanza del 331° anniversario dal terremoto del 1688 e dalla fondazione della nuova Cerreto. Il programma prevede per giovedì 6 giugno (ore 8,30-13,30) nel Palazzo del Genio due seminari dedicati al “miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti; modalità di valutazione e tecniche di intervento” e agli “strumenti finanziari per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici”. I due seminari sono curati rispettivamente da Fibrenet e La mia Energia. Le iniziative proseguiranno sabato 8 giugno (ore 8,00-17,30) presso il Centro polifunzionale in via Cavallotti e in Piazza Luigi Sodo con un “Corso di formazione qualificato per addetti alla segnalazione aggiuntiva durante le manifestazioni ciclistiche e podistiche” al termine del quale è previsto il rilascio di un attestato. Il programma si chiuderà domenica 9 giugno con la passeggiata serale dedicata alle “Storie e ai misteri della nuova Cerreto” con ritrovo in largo San Rocco alle ore 19".