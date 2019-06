Ex scuola media, affidati gli studi geologici L'attività di riqualificazione per recuperare la struttura attualmente in disuso

"Proseguiamo nell'attività di riqualificazione del tessuto urbano, una delle priorità che la nostra Amministrazione si era posta all'atto del suo insediamento". Così il sindaco di Bonea, Giampietro Roviezzo, che annuncia le iniziative messe in campo volte alla riqualificazione sismica della locale ex scuola media. "Una struttura che ad oggi è in disuso ma che, negli intenti amministrativi, potrebbe essere recuperata per finalità di utilità collettiva". Pertanto, in una nota viene ricordato che "nel mese di ottobre dello scorso anno l'opera era stata ammessa a finanziamento con decreto del Ministero dell'Interno e del Mef, quali contributi per la redazione degli stadi esecutivo e definitivo della progettualità in questione. Attività a supporto della fase di progettazione appena citata, il Comune di Bonea ha quindi provveduto ad affidare il servizio di redazione dello studio geologico".