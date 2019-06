Gare d'auto, che c'azzeccano con il vino? La nota del centro Aldo Moro di Castelvenere sull'iniziativa in programma domani

“Primo minislalom “Città dei Vini” Telese-Castelvenere? Ma che c’azzecca, parafrasando l’ex pm Antonio Di Pietro, una gara tra piloti d’auto con le iniziative territoriali legate al mondo del vino ora che il territorio “Sannio Falanghina” è stato nominato “Capitale Europea Città del Vino 2019”?”.

Così una nota del Centro Studi Aldo Moro di Castelvenere. “Apprendiamo – continua la nota - che domani lungo la Strada Statale Sannitica, unica e principale arteria di collegamento tra Napoli Caserta e Campobasso verrà chiusa al transito nel tratto tra Telese e Castelvenere per diverse ore al fine di consentire a 40 piloti di gareggiare con le loro auto.

Ma gli amministratori si sono resi conto dei disagi che l’intera comunità di Castelvenere dovrà subire? Perché l’evento non è stato pubblicizzato in ambito locale per informare la cittadinanza degli eventuali percorsi alternativi, soprattutto per fronteggiare eventuali emergenze? Perché per la gara non si è scelta un’altra arteria stradale, semmai meno importante e trafficata, evitando disagi alla popolazione?

A Castelvenere oramai siamo abituati ad assistere passivamente a scelte prese a tavolino che escludono dalla discussione anche le opposizioni, ad iniziative “da salotto” dove i protagonisti se la suonano e se la cantano tra loro e tra pochi prescelti senza il coinvolgimento democratico dei cittadini i quali vengono a conoscenza dell’evento stesso solo a cose fatte, semmai attraverso qualche nota stampa diramata al fine di poter rendicontare le spese della manifestazione e quindi ottenere finanziamenti pubblici.

Ma questa è un’altra storia, su cui torneremo a breve. Oggi ci preme denunciare la scarsa informazione fornita ai cittadini di Castelvenere, la maggioranza dei quali ignora la chiusura della Strada Sannitica e gli eventuali percorsi alternativi individuati per poter uscire dall’isolamento. Il nostro auspicio è che i piloti della “Città dei Vini” brindino con la falanghina e la “camaiola” a fine gara insieme a tutti gli amministratori per la riuscita della manifestazione e la “felicità” di tutti i cittadini".