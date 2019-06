De Ieso: "Nessuna aggressione solo dibattito verbale" Il sindaco di Pago Veiano risponde alle accuse del'opposizione

“Le affermazioni esagerate e fuorvianti rilasciate dai consiglieri di minoranza alla stampa in merito agli accadimenti della seduta dell’ultimo consiglio comunale sono quando meno sconcertanti e mistificano i fatti realmente accaduti”” Così Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano risponde all'opposizione e in particolare al consigliere comunale Carpinone che aveva criticato l'operato dell'amministrazione in seguito ai continui problemi idrici.

“La doppiezza dei comportamenti che questi signori da sempre praticano – tuona il primo cittadino - non può più essere sottaciuta. Nel dibattito consiliare capita di avere toni decisi e fermi, ovviamente, non mi scandalizzo se manifestati con chiarezza di posizioni non mi scandalizzo quando li subisco ma non capisco perché ci si scandalizza quando replico e rispondo per le rime alle mistificazioni di chi ha l’arroganza e la presunzione di sentirsi il depositario delle verità del contesto politico locale. Questi signori - ribadisce De Ieso - davanti mostrano il volto del sorriso e delle anime candide alle spalle sanno dileggiare diffondendo falsità e meschinità contro la mia persona e diversi componenti della maggioranza con argomentazioni che nulla hanno a che fare con la politica. La pazienza e la comprensione hanno un limite. Siccome ritengo sterile è vuota questa polemica evito la descrizione analitica dell’accaduto, confortato per il prosieguo del fatto che dalla prossima seduta di consiglio comunale qualsiasi cittadino potrà seguire i lavori consiliari in diretta streaming quindi ognuno comodamente da casa potrà farsi un’idea sul dibattito politico e sugli argomenti che saranno trattati in prosieguo.”