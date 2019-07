Morcone ospita le Olimpiadi dei Forum Dal 19 al 21 luglio la quinta edizione dell'evento

Si svolgerà a Morcone dal 19 al 21 luglio la quinta edizione delle “Olimpiadi dei Forum”. Tre giorni di sport, musica, socializzazione e divertimento. “Un’invasione di ragazzi e ragazze provenienti da diverse zone della Campania – annunciano gli organizzatori - animeranno l’evento. I ragazzi che parteciperanno alle “Olimpiadi” si cimenteranno in vari sport: pallavolo, Basket, Calcio a 5, freccette, alcune delle tante attività sportive in programma. Ogni forum avrà i propri rappresentanti in ciascuna disciplina e alla fine dell’evento verranno stilate sia la classifica generale che quella relativa a ciascuna disciplina. L’evento è patrocinato da diversi enti: Comune di Morcone, Forum dei Giovani della Regione Campania, Coni – Comitato di Benevento, Csi – Centro Sportivo Italiano, Centro Fiere Morcone e Pro Loco Morcone”.

“Ospitare a Morcone circa 250 ragazzi provenienti da ogni parte della provincia e della regione ci riempie di orgoglio”, commentano gli organizzatori evidenziando come l'evento rappresenti anche “l’occasione per pubblicizzare il territorio e farlo conoscere alle persone che verranno da fuori. Arrivare alla quinta edizione ci da grandi soddisfazioni, l’evento è diventato una tappa importante di tutti i giovani campani a cui ormai ogni estate non posso rinunciare. Sport, divertimento, aggregazione e socializzazione saranno come sempre assolute protagoniste”.