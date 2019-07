Canfora Rettore, Masone: "Lo invito a Pietrelcina" Il sindaco: "Ateneo punto di riferimento per tutto il Sannio"

“L’elezione del nuovo rettore dell’università degli studi di Benevento prof. Gerardo Canfora – dichiara il sindaco di Pietrelcina Domenico Masone – ci riempie di gioia e felicità per uno studioso di grande prestigio per la cultura e la ricerca. Il mio augurio personale, dell’intera amministrazione comunale e naturalmente di tutta la comunità locale, per l’impegno e la dedizione che il neo- rettore metterà a disposizione della ricerca e di tutto il Sannio e in particolare delle aree interne del nostro territorio. A tal proposito – rimarca il primo cittadino – intendo rivolgere fin d’ora al prof. Gerardo Canfora un caloroso invito per essere presente nella nostra cittadina che ha dato i natali a San Pio per poter testimoniare il nostro calore umano e la stima di tutta Pietrelcina per la splendida affermazione a Magnifico Rettore dell’Unisannio. L’Ateneo è un importante punto di riferimento per il territorio e oltre alla sua naturale funzione didattica si è sempre confermato quale prezioso interlocutore per le Istituzioni. L’università rappresenta un motivo di speranza per i nostri giovani e un motore per lo sviluppo economico, sociale e culturale e sono sicuro che il nuovo rettore saprà affrontare nella maniera migliore i nuovi impegni presso l’ateneo sannita”.