Rubinetti a secco nella notte a Colle, ecco dove "Sospensione dovuta a una riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti"

"Gesesa a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti, sarà costretta a partire dal 13 agosto a sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne, dalle 23 alle 5, nella zona del centro urbano" di Colle Sannita. E' quanto comunicato in un nota dall'azienda che si occupa del servizio idrico che in merito precisa: "Le zone che subiranno l'interruzione totale sono Via Venezia, Rione Gescal e salita San Giorgio".