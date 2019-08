Ceppaloni, c’è Clementino a Tartufo al Borgo Il 6 settembre concerto del rapper napoletano in Piazza Rossi

Ceppaloni si prepara a vivere un lungo e intenso periodo di promozione del Tartufo. Si parte a settembre, quando prenderà il via l’edizione 2019 di Tartufo al Borgo, che con diversi eventi comincerà a pubblicizzare uno dei prodotti più gustosi, pregiati e ricercati nel mercato culinario.

Domenica 1° settembre nella frazione San Giovanni ci sarà l’apertura con degustazioni e un concerto che andranno in scena nel suggestivo Anfiteatro Giovanni Paolo II.

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre appuntamento a Ceppaloni con le tre date estive di Tartufo al Borgo. Tre giorni all’insegna del gusto con protagonista il Tartufo Nero in attesa dell’apertura della ricerca del bianco pregiato che inizierà il 1° ottobre.

Le tre serate di festa saranno l’occasione per pubblicizzare ancora una volta Ceppaloni come “Città del tartufo bianco pregiato”. Si continuerà il 16 novembre a Napoli quando l’organizzazione sarà presente a Via Chiaia per delle degustazioni gratuite di tartufo. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre la manifestazione continuerà con due date all’interno del Castello Medioevale di Ceppaloni dove sarà indiscusso protagonista il Tartufo Bianco.

L’edizione 2019 si concluderà sabato 8 dicembre nella frazione di Beltiglio con stand gastronomici sul Tartufo e racconti e canti che andranno in scena nella chiesa di Maria Santissima del Rosario in Piazza Umberto I.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore De Blasio, si è affidata all’esperienza e alle capacità di Renato Giordano, già in passato protagonista di grandi eventi nel comune sannita. Giordano è stato il Direttore Artistico di “Quattro Notti e Più di Luna Piena”, manifestazione che ha mosso i primi passi proprio a Ceppaloni nella metà degli anni ’90 prima di spostarsi a Benevento dove ha avuto ancora maggiore successo. Giordano è attualmente anche il Direttore Artistico di Città Spettacolo e adesso ha deciso di sposare questa nuova avventura tornando a lavorare in un paese che conosce bene. Il cast artistico verrà ufficializzato nei prossimi giorni ma intanto può essere già annunciato il concerto che venerdì 6 settembre aprirà la manifestazione in Piazza Carmine Rossi. A salire sul palco sarà Clementino, uno dei migliori rapper italiani. L’artista partenopeo è reduce da grandi successi e in questi mesi è in giro per l’Italia con il suo tour Tarantelle.

“Siamo felici di accogliere un grande nome della musica italiana qui a Ceppaloni” hanno raccontato il primo cittadino Ettore De Blasio e l’assessore al turismo Emanuela Barone. “Sarà un piacere ascoltare i successi di un ragazzo come Clementino che è un nostro corregionale e che piace tanto ai giovani. Per noi Tartufo al Borgo è un evento molto importante. Insieme al Direttore Artistico Renato Giordano, che ringraziamo per aver accettato questa bella sfida, abbiamo deciso di dare il via ad una lunga promozione del tartufo bianco pregiato che per Ceppaloni deve diventare una risorsa importante”.

Non solo Tartufo però, l’obiettivo è anche un altro. “Le date in programma –continuano gli amministratori- saranno anche l’occasione per mostrare ai visitatori il nostro paese e in particolare il borgo medioevale che è sempre stato molto apprezzato. Ceppaloni ha una bella tradizione legata a questo tipo di appuntamenti e il nostro impegno è quello di riportare il paese ad essere vissuto il più possibile da chi sceglie di visitarci e soprattutto di aumentare il numero di turisti viste le importanti potenzialità del nostro territorio”.