"Workshop 24:24 Epiphanìa", si presenta la mostra L'appuntamento presso la Pinanoteca civica d'arte contemporanea

E' in programma il 13 settembre, presso la Pinacoteca Civica d'Arte Contemporanea di Vitulano, in collaborazione con la Galleria Casa Turese di Vitulano, la presentazione del lavoro nato dal “Workshop 24:24 Epiphanìa di Romano|Serafini”, organizzato dal Corso di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli tenuto dalla professoressa Adriana De Manes e Paola Redaelli, per i propri studenti.

“La mostra – spiegano gli organizzatori - prevede l’allestimento dell’installazione realizzata durante il workshop e del materiale documentativo di tutta l’esperienza, concettualizzata nella prima fase del progetto durante la residenza sul Monte Pentime e realizzata successivamente dagli allievi partecipanti (Camilla Calandro, Ilaria Donnabella, Francesca Faiola, Grazia Ferrara, Daini Liu / Ania, Giampaolo Sellitto) all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. La Scuola di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli da alcuni anni promuove attività didattiche che privilegiano il rapporto con il territorio e l’ambito sociale. A supporto dell’attività didattica accademica la Scuola propone il progetto TTime, esperienze artistiche contemporanee articolate in una serie di workshop. Ciascuna esperienza si propone la costruzione di un’opera collettiva in uno spazio antropico o naturale con la conduzione di artisti emergenti con cui condividere sia il lavoro concettuale che laboratoriale. Ripercorrendo le tracce del lavoro degli artisti Marco Victor Romano e Germano Serafini, realizzato in occasione della mostra 24:24 Epiphania, allestita nel dicembre 2018 presso il Centro delle Arti Contemporanee Trebisonda di Perugia, il workshop si propone di rielaborare l'esperienza attraverso un lavoro concettuale e percettivo collettivo, facendo sì che la sintesi progettuale sia frutto di dinamiche inaspettate, genitrici di nuove espressioni artistiche. La scelta di presentare i risultati del workshop presso la Pinacoteca Civica d'Arte Contemporanea di Vitulano, in collaborazione con la Galleria Casa Turese, per merito del sindaco Raffaele Scarinzi, di Tommaso De Maria e del parroco Don Biagio Corleone, deriva dall’intenzione di poter esporre nello stesso territorio in cui è avvenuta l’esperienza, creando una rete di connessioni tra realtà locali che si occupano di arte contemporanea, il duo Romano|Serafini e i giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. L'inaugurazione ci sarà il 13 settembre alle 18 mentre la mostra sarà visitabile dal 13 settembre al 31 gennaio 2020”.