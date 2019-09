Le aree interne al centro focus promosso dal Cna L'iniziativa dedicata alle possibilità di sviluppo per il Mezzogiorno

"Il Mezzogiorno, le aree interne, i territori. Agricoltura e trasformazione alimentare: una rete per lo sviluppo sostenibile". E' stato questo il tema al centro del convegno organizzato dal Cna Campania Nord a Morcone nel centro fiere. Gabriele Pastore ha moderato gli interventi del sindaco del Comune della Valle del Tammaro, Luigi Ciarlo, di Francesco Geremia, segretario della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Campania Nord; di Enrico Vellante, presidente Cna Hub 4.0 Campania Nord, di Mino Mortaruolo, Consigliere regionale campano e Vicepresidente della Commissione Agricoltura, di Nicola Caputo Consigliere del Presidente della Regione Campania con deleghe all’Agricoltura, agli Affari europei e alle Relazioni internazionali; del direttore regionale campano della Cia (Confederazione Italiana Agricoltura) Mario Grasso e di quello provinciale Alfonso Del Basso. Il primo cittadino di Morcone, Ciarlo “ha messo l'accento – si legge in una nota - sulla necessità di collaborazione con gli enti territoriali direttamente superiori, Provincia di Benevento e Regione Campania. Mario Grasso, direttore Cia campano, si è soffermato sulla necessità della infrastrutture per le aree interne, non solo quelle che permettano di collegare fisicamente queste ultime ai centri nevralgici della economia del Paese ma anche quelle digitali. E' stato poi Enrico Vellante, presidente CNA Hub 4.0 Campania Nord, a entrare nel vivo del tema dibattuto: lo sviluppo delle aree interne a vocazione agricola che passa per l'innovazione sottolineando come la rivoluzione tecnologica abbraccia tutti coloro che producono, a qualsiasi territorio appartengano”. A seguire l'intervento di Mino Mortaruolo, consigliere della Regione Campania e vicepresidente della Commissione Agricoltura: "Un piccolo comune di 3000 abitanti ha chilometri e chilometri di strade interpoderali. Ma ci sono delle cose che possiamo già fare. Pensiamo al ciclo rifiuti. Col compostaggio potremmo andare verso la giusta direzione”. A seguire l'intervento di Nicola Caputo, consigliere del presidente della Regione Campania per l'Agricoltura e infine gli interventi di Francesco Geremia segretario campano Cna e del direttore CIA provinciale Alfonso Del Basso.