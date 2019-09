Bucciano, lapide in memoria di concittadini morti nel 1945 L'iniziativa dell'amministrazione guidata dal sindaco Matera

Una lapide in ricordo di due buccianesi morti a seguito di una esplosione di un'ordigno bellico sul monte Taburno avvenuta nel 1945.

È quanto ha deciso l'amministrazione comunale di Bucciano, guidata da Domenico Matera, che nella serata di sabato 21 settembre, ha voluto omaggiare e ricordare i concittadini scomparsi durante la seconda guerra mondiale.

Nella esplosione, persero la vita Francesco Barisciano e Samuele Ciambriello, mentre rimasero gravemente feriti Pietro Falco ed Elisabetta Ciambriello.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Domenico Matera.

"Un popolo che non ha memoria e non fa memoria, non ha futuro - ha dichiarato Matera. È per questo motivo che abbiamo deciso di ricordare i nostri concittadini scomparsi deponendo una lapide in loro memoria. A nome della amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare - ha concluso il primo cittadino buccianese - desidero ringraziare quanti si sono prodigati in prima persona affinché ciò fosse possibile. Grazie a Pietro Arganese, Domenico Ciambriello, Raffaele Mennito, Mauro Arganese e Domenico Maglione. Grazie, infine, a tutti i cittadini presenti nella serata di sabato. È anche grazie al loro supporto morale che tutto ciò è stato possibile ".

Ricordiamo che la deposizione della lapide, è avvenuta nel corso della serata inaugurale della manifestazione" Sentieri aperti" ed è stata realizzata in collaborazione con l'associazione culturale "N'ata Storia".