'Ruote storiche nel Fortore' in viaggio tra le eccellenze A Montefalcone di Valfortore la quarta edizione dell'evento tra storia, buon cibo e artigianato

Una giornata all'aria aperta tra visite guidate, stand gastronomici e artigianato locale seguendo la grande passione per le auto d'epoca. E' trascorsa così la quarta edizione dell'evento 'Ruote storiche nel Fortore', raduno di auto, moto e mezzi d'epoca che si è svolto oggi a Montefalcone di Valfortore in provincia di Benevento.

Una manifestazione, realizzata dal Club Ruote storiche di Benevento con il comune di Montefalcone e la Pro loco, che ha registrato la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti dal capoluogo sannita e da numerosi centri della provincia. Tutti accomunati dalla grande passione per le ruote storiche, che diventa con questi eventi l'occasione per stare insieme, grandi e piccini, trascorrendo una giornata di festa e visitando posti meravigliosi.

In tanti, infatti, si sono detti affascinati dal Museo del civiltà contadina presente nel Fortore ed ovviamente conquistati dall'ottima enogastronomia locale. Tanti gli eventi programmati per questa quarta edizione che ha preso il via questa mattina con l'arrivo dei partecipanti e l'accoglienza in piazza Medaglia D'Oro, per poi dare il via alla sfilata tra le vie del paese. Dopo una pausa pranzo, gli equipaggi sono tornati in piazza per le premiazioni e la consegna degli attestati tra musica live e stand gastronomici. Tanti i prodotti locali in esposizione nella piazza centrale del paese dove ha trovato spazio anche l'ottimo artigianato locale. Le ruote storiche sono diventate, dunque, l'occasione per conoscere il territorio e le sue eccellenze trascorrendo una domenica all'insegna del buon cibo, della storia e della convivialità.