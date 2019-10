Ceppaloni, differenziata in aumento: ecco i dati Raggiunto il 64 per cento di raccolta separata dei rifiuti

Raccolta differenziata in aumento quest'anno per il comune di Ceppaloni. che è così riuscito a cambiare decisamente i risultati dello scorso anno. Il 38 per cento di dicembre 2018 ha avuto un buon incremento già a gennaio quando ha raggiunto il 45,77 per cento. Piccoli progressi anche nel mese successivo (47,63) prima del netto miglioramento tra marzo (54,56 per cento), aprile (55,17 per cento) e maggio (66,86 per cento) dove è stato toccato l’apice dello smaltimento corretto dei primi otto mesi del 2019. In estate dato leggermente in calo a giugno (59,34 per cento) e luglio (59,22 per cento) prima del nuovo e auspicato incremento di agosto (64,70 per cento). Ad annunciare i dati l'assessore delegato al settore, Emanuela Barone che in merito commenta: “Siamo contenti del lavoro fatto in questi mesi - spiega l’assessore al ramo Emanuela Barone - ma non dobbiamo accontentarci. Il prossimo obiettivo è quello di aumentare la percentuale continuando a lavorare anche sulla sensibilizzazione verso lo smaltimento corretto dei rifiuti per abbassare i costi. La popolazione ha risposto bene ai nostri appelli, li ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità dimostrata anche quando c’è stato qualche cambiamento, questo ci fa ben sperare per questi ultimi mesi del 2019”.