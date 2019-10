Al via lo screening prevenzione del tumore della mammella Dal 5 novembre presso il distretto dell'Asl di Telese Terme

Attento ai bisogni dei cittadini e fermo nella volontà di diffondere e favorire la cultura della prevenzione, il nuovo DG dell’Asl Benevento, ha annunciato, durante la visita dei giorni scorsi al distretto sanitario di Telese Terme, l’avvio, dal 5 novembre prossimo, dello screening per la prevenzione del tumore della mammella presso il distretto telesino.

Volpe, accompagnato dal Direttore del Distretto, Dott. Pietro Altieri, ha visitato la sede di via Massarelli, ha incontrato gli operatori e si soffermato con alcuni pazienti. Con grande soddisfazione dei presenti ha annunciato l’imminente avvio dello screening -“Il tumore alla mammella è la neoplasia più frequente nelle donne ed il rischio di ammalarsi aumenta con l’aumentare dell’età - ha dichiarato il Manager dell’ASL - la prevenzione riduce i casi di diagnosi della patologia in stadio avanzato e consente di intervenire precocemente. Il mio impegno - ha sottolineato Volpe - è quello di facilitare l’adesione allo screening garantendo l’equità di accesso alle prestazioni per tutti i cittadini anche grazie ad una capillare campagna informativa per diffondere la cultura della prevenzione”.

Le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, residenti nei comuni afferenti al distretto di Telese Terme, riceveranno nei prossimi giorni una lettera/invito a presentarsi presso l’Ambulatorio di Radiologia della Struttura Polifunzionale di Cerreto Sannita per effettuare l’esame di screening di primo livello. “Credo nella sinergia operativa e conto sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, - ha concluso il DG - affinché la campagna di promozione degli screening “MI VOGLIO BENE” sia ampiamente sostenuta, oltre che dal Distretto di Telese, dai medici di medicina generale, dalla rete delle Farmacie Territoriali, dai comuni e da tutte le istituzioni locali.”