Carenza d'acqua, problemi e riduzioni a San Giorgio la Molara Stop all'erogazione idrica dalle 16,30 alle 7,30 del mattino: ecco le zone

Ancora problemi idrici per i centri del Sannio a causa della riduzione della portata idrica che si ripresenta ad ogni fine estate per via della carenza idrica delle sorgenti. Questa volta Gesesa con una nota comunica che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, a San Giorgio la Molara, ad effettuare la chiusura del serbatoio Forlito che serve le seguenti zone da oggi 17 ottobre 2019, tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 7.30 del mattino successivo e la stessa interesserà circa trenta utenze delle seguenti zone: Serra Mastro Giorgio, Cardito e Fabbricata. Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricorda che é sempre attivo il numero verde per Emergenze e Guasti 800 51 17 17.