Sindaco Cacchillo eletto nel direttivo dell'Anci Campania "Un onore rappresentare Amorosi nell’associazione"

Il sindaco di Amorosi, Carmine Cacchillo eletto consigliere nel direttivo "Anci Campania" (Associazione nazionale Comuni italiani). “È per me un onore rappresentare Amorosi nell’associazione e portare in seno all’esecutivo del neo direttivo, le istanze della nostra comunità. Da troppi anni, l’isolamento istituzionale del nostro Comune è stata una delle cause del declino del nostro paese. Il cambiamento passa anche attraverso le relazioni che un’amministrazione è in grado di tessere oltre i confini del territorio comunale. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente Carlo Marino, Sindaco di Caserta, agli altri membri del direttivo e agli associati tutti.” Queste le prime parole a caldo del sindaco, al termine dell’assemblea tenutasi oggi pomeriggio presso Palazzo Matteotti (Napoli), subito dopo la sua elezione nel neo-direttivo.