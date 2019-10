Connessione internet più veloce con la banda ultra larga Al via i lavori per l'implementazione delle rete sul territorio

Al via a Limatola i lavori infrastrutturali sul territorio per l'implementazione della rete della banda ultra larga. "Si tratta di una tecnologia - viene evidenziato in una nota dell'amministrazione - che permetterà di fruire di internet ad uso privato e commerciale con velocità e prestazioni nettamente superiori a quelle attualmente disponibili. L'intervento prossimo ad essere attuato sul territorio di Limatola si inquadra nel più ampio progetto nazionale del Piano strategico per la Banda Ultra Larga, disegno ratificato nel marzo 2015 da parte del Governo centrale e che mira a portare la particolare tecnologia, entro il 2020, a servizio dell’85 per cento delle utenze nazionali. Il tutto a costo zero per gli Enti locali ed in esecuzione delle indicazioni fornite dall'Agenda digitale europea. La Banda ultralarga, quanto al dettaglio tecnico, consentirà di navigare a velocità pari o superiori ai 100 Mbps (Megabit per secondo) conservandosi, allo stesso tempo, il 100% della cittadinanza con navigazione da almeno 30 Mbps".

“La Banda ultra – fa presente il Capogruppo della maggioranza, Biagio D'Agostino - rappresenta un'occasione importante per il nostro territorio. Le prestazioni di connessione più elevate avvicinano ancor di più la nostra realtà agli standard nazionali ed europei. Maggiori velocità nei collegamenti delle telecomunicazioni vuol dire maggiori possibilità, in particolare, per il mondo produttivo”.

Soddisfatto per l'avvio dell'intervento il sindaco di Limatola, Domenico Parisi che commenta: “Abbiamo prontamente colto, come Amministrazione comunale, questa possibilità e tra pochi giorni inizieranno i lavori che porteranno un grande vantaggio a tutta la Comunità di Limatola".