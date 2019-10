Giovani protagonisti della sfida green, ecco il nostro impegno L'iniziativa in occasione dell'annuale Oktober Fest promosso dagli studenti della diocesi

"E dopo le manifestazioni del Fridays for Future, che hanno portato nelle piazze migliaia di giovani in Italia e altri milioni di coetanei in tutto il mondo?" È questa la provocazione che il Movimento Studenti di Azione Cattolica della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti vuole cogliere, è questo il punto interrogativo che vuole porre. E lo farà nel corso dell’annuale OktoberFest, in programma questa domenica, 27 ottobre, alle ore 17 a Melizzano presso i locali parrocchiali. “Noi studenti e msacchini – affermano i membri dell’Equipe del Msac diocesano – potremmo mai rimanere inermi e silenti davanti ad una sfida di questo genere? Siamo chiamati ad agire e se già prima avevamo a cuore l'ambiente in cui viviamo, ora scendiamo in campo per difenderlo concretamente. È importante tenere presente che questo impegno, per essere efficace, deve giocarsi su diversi livelli, alcuni immediatamente alla nostra portata, altri più lontani ma non irraggiungibili. Vogliamo – concludono – essere protagonisti della sfida green, attraverso la rappresentanza studentesca per un rinnovamento ecologico della scuola che possa contagiare, man mano, l’intera società, a partire dai luoghi in cui abitiamo”. L’annuale OktoberFest del Msac diocesano, come sempre, sarà un’importante occasione di incontro, confronto e dialogo per creare una rete di corresponsabilità, di buone idee da lanciare e di buone pratiche da imitare e a cui ispirarsi.