Pedalando lungo i sentieri del Taburno tra sport e natura La prima edizione di 'Pedalando lungo la Dormiente'

Nuovo appuntamento all'insegna dello sport all'interno dell'area protetta del taburno - camposauro. L’Ente Parco, infatti, ha organizzato per domenica 27 ottobre la prima edizione della manifestazione sportiva per tutti gli appassionati di mountain bike denominata “Pedalando lungo la Dormiente”. La partenza è prevista alle ore 9 da piazza municipio a Tocco Caudio per poi proseguire lungo sentieri immersi nelle faggete del taburno attraversando luoghi unici e spettacolari, da un punto di vista naturalistico, come le località Cucito, il sentiero Valle Noce, Piana Melaino, la località Caserma Reale, Campo di Trelleca e Fontana Pizzillo.

Si tratta di un evento organizzato per la prima volta nell’area protetta e che vedrà la partecipazione di molti bikers, ma anche di semplici appassionati di bicicletta, provenienti da tutta la regione che si ritroveranno nel parco regionale del taburno-camposauro per trascorrere una giornata in relax immersi nel verde. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 13 sempre a Tocco Caudio dove verranno premiati tutti i partecipanti dal Presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano.

“E' tutto pronto per la prima edizione di Pedalando lungo la Dormiente - afferma Caturano - una manifestazione sportiva che vedrà la partecipazione di circa 150 bikers che attraverseranno con le proprie mountain bike vari sentieri del Parco che diverranno cornice di una gara che si snoderà su un tracciato della lunghezza complessiva di 35 km. I paesaggi mozzafiato ed i luoghi spettacolari renderanno questo tracciato unico nel suo genere. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche dei punti ristoro lungo il percorso e al traguardo, successivamente alla premiazione, sarà offerto loro un lunch light a base di prodotti tipici. Ad impreziosire ancora di più la manifestazione di mountain bike, vi è la possibilità per le famiglie dei bikers o per semplici appassionati di trekking, di poter partecipare in contemporanea ad una passeggiata all’interno della suggestiva Tocco vecchia, aspettando la conclusione della pedalata”.